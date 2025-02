Fanpage.it - L’Arsenal resta senza centravanti: stagione finita pure per Havertz, quattro attaccanti infortunati

Leggi su Fanpage.it

L'Arsenal perde per tutta laanche, secondoa chiudere per infortunio l'annata dopo Gabriel Jesus. Arteta, che in Champions potrebbe trovare Milan o Juve, ha fuori anche Saka e Martinelli.