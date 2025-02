Lanazione.it - L’arciere trionfa ancora. Gargari campione d’Italia

Leggi su Lanazione.it

A Pordenone, dove erano in programma le finali dei Campionati Italiani Indoor, per il secondo anno consecutivo il 52enne Federico, specialista dell’arco Olimpico, ha conquistato il titolo nella categoria Master. Per il pesciatino, in gara difendendo i colori degli Arcieri Borgo al Cornio, è il quinto titolo nazionale messo in carniere negli ultimi anni, fra indoor, hunter field e targa. Perla gara si è messa bene fin dall’inizio: mettendo a segno 287 punti nella prima metà gara, si è subito portato al comando della classifica Master. E con la seconda serie di frecce ha allungato, arrivando a quota 575 e lasciandosi a 10 punti di distanza il più immediato inseguitore, l’emiliano Cristiano Malavasi del Malin Archery Team. Nelle finali Assolute, il giorno successivo, si è trovato di fronte, negli ottavi, il giovanissimo laziale Emiliano Rampon, che con i 592 punti messi a segno aveva dominato la classifica degli Juniores, qualificandosi per la fase a eliminazione diretta con il secondo miglior punteggio.