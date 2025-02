Ilrestodelcarlino.it - L’antico lavatoio da riqualificare

Ripristinaredel Paese Alto: è ciò che l’amministrazione intende fare utilizzando una parte delle risorse che proverrebbero dal bando regionale per la messa in sicurezza delle mura storiche. Il condizionale è d’obbligo perché, anche se le risorse sono state riconosciute a San Benedetto, sul bando pende un ricorso al Tar intentato dal comune di Pesaro. L’idea è stata esternata dal sindaco Antonio Spazzafumo nel corso della conferenza programmatica di alcune settimane fa, ed è recentemente stata ribadita dal vicesindaco Tonino Capriotti.che venne realizzato tra il 1875 e il 1877 in occasione dei lavori per la nuova fontana di piazza Matteotti (allora piazza d’Armi) e venne messo a disposizione degli abitanti del vecchio incasato. Demolito poco più di un secolo dopo, ora potrebbe tornare a far parte del panorama cittadino.