Oasport.it - L’annuncio di Tamberi sul palco di Sanremo: “Ci vediamo a Los Angeles”

Adesso è ufficiale. Gianmarconon si ritira e prolunga la sua carriera, con l’obiettivo di arrivare ai Giochi Olimpici di Los2028. Il fuoriclasse azzurro, campione europeo in carica di salto in alto, ha annunciato la sua intenzione di continuare a gareggiare suldell’Ariston in occasione della prima serata del Festival di2025.“Dopo le Olimpiadi di Parigi sono stati dei mesi molto duri, perché quando si prova a rincorrere un sogno, poi lo sfiori con un dito e tutto d’un tratto il destino ti leva la terra da sotto i piedi, è difficile. Perdi la fiducia in te stesso, perdi il coraggio di rimetterti in gioco, anche perché è stato proprio quel gioco a farti star male“, le parole del marchigiano.“Mi sono reso conto però che, ripensando alla mia carriera, a fare la differenza e ad avvicinarmi alla gente non sono state le vittorie ma la volontà di riprovarci anche quando quelle difficoltà sembrano insormontabili.