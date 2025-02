Liberoquotidiano.it - L'amore al tempo dell'alienazione tecnologica

Materia ostica è la letteratura, quando si palesa è incandescente ed ecco dunque Viola, scritture dal nulla di Vincenzo Profeta, un romanzo pubblicato da GOG Edizioni che è come dire edito direttamente dalla forgia di Efesto, nei visceri di un vulcano inesauribile di lava, lapilli e vampe. Il libro non è ovviamente un manufatto di narrativa per mascherine, non rispetta il codicee fattucchierea società degli acculturati e si presenta come un esperimento letterario che fonde narrazione e frammentazione testuale, portando il lettore in un labirinto di parole e immagini che riflettono il disorientamento del'epoca digitale, e la ricerca