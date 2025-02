Napolitoday.it - L'allarme: "Il Comune privatizza i parchi pubblici" |VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

a rischiozione. È l'lanciato dal Comitato cittadino per le aree verdi della città che stamattina ha organizzato un presidio in piazza Dante per distribuire volantini alla cittadinanza. Il dito degli attivisti è puntato contro la bozza di regolamento che si sta.