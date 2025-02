Iltempo.it - L'allarme dei fisioterapisti: "Attenti cittadini, gli abusivi sono un pericolo per la vostra salute"

ROMA - Lo scorso 24 gennaio, nel corso della puntata di 'Far West', trasmissione di Rai3 condotta da Salvo Sottile, è andato in onda un servizio sull''over training', ovvero quella situazione in cui uno sportivo si allena in maniera eccessiva rischiando di infortunarsi. Tra le altre cose si è parlato di fisioterapia e durante il filmato è stato intervistato un fisioterapista professionista, o almeno è stato presentato come tale, anche nel sottopancia infatti è apparsa la dicitura 'fisioterapista'. L'intervistato ha dato il proprio parere tecnico sulla tematica mostrandosi tra l'altro nell'utilizzo di alcune strumentazioni medicali. L'Ordine deidel Lazio tiene però a sottolineare che, in realtà, la persona vista in tv non è un fisioterapista ma un massofisioterapista. La precisazione è della presidente di Ofi Lazio, Annamaria Servadio.