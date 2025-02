Lopinionista.it - “L’albero delle noci”, il brano di Brunori Sas a Sanremo [VIDEO]

È ufficialmente fuori(Island Records): ilche ieri sera ha segnato il debutto diSas in gara al 75esimo Festival diè disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.Tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, neDariocelebra la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita. Ilomaggia, già dal titolo, un albero di noce che da oltre tredici anni è parte della sua quotidianità, e sempreverde fonte di ispirazione per le sue canzoni. Partendo dall’immagine del, metafora del desiderio di radicamento,Sas canta le luci e le ombre della paternità: l’amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di perdere quella felicità, il senso di inadeguatezza di fronte ad un evento tanto importante, il rimpianto per la vita di prima.