L’AI svela le differenze tra donne e uomini per la diagnosi di Alzheimer e Parkinson

Una ricerca coordinata dal Cnr-Istc ha utilizzato, per la prima volta, un algoritmo di machine learning per analizzare l'esito di test neuropsicologici, neurofisiologici e genetici volti a predire l'insorgenza delle due patologie tenendo conto del sesso. Lo studio si pone come base per implementare nella pratica clinica approcci diagnostici specifici basati sul genere.