L’agenzia AP messa al bando dalla Casa Bianca perché non cambia la denominazione del Golfo del Messico

La storica agenzia di stampa statunitense Associated Press non adotta la dizione “d’America”, voluta da Donald Trump per quello che è ufficialmente ildele due suoi reporter vengono tenuti fuoriporta dello Studio Ovale. Un’espulsione definita “inaccettabile” dall’Associazione dei corrispondenti, che ha chiesto all’amministrazione “un immediato cambio di rotta”. “L’Associated Press informa miliardi di persone ogni giorno in modo fattuale e indipendente”, ha protestato la direttrice delJulia Pace. “Laci ha detto che se non avessimo allineato i nostri standard con l’ordine esecutivo di Trump, l’Ap sarebbe stataaldall’Oval Office”. Dalle minacce ai fatti: due giornalisti sono stati tenuti fuori dall’Oval Office ieri in due occasioni, una delle quali, lungi dall’essere cerimoniale, si è trasformata in una conferenza stampa dello stesso Trump con Elon Musk.