L’affondo dell’opposizione | Servizi sociali un doppio addio Silvetti continua a perdere pezzi

Il sindaco, la giunta, ie un altro assessorato in difficoltà. Le opposizioni vanno all’attacco e mettono nel mirino soprattutto il primo cittadino: "e dimostra di aver compiuto una serie di scelte sbagliate nella riorganizzazione del Comune" si legge in una nota diffusa ieri dai gruppi consiliari del Partito Democratico, Altra Idea di Città, Diamoci del Noi e Ancona Futura (mancano, come accade spesso, le condivisioni di Azione e Italia Viva). L’assessorato diretto da Manuela Caucci sta perdendo alcunie il centrosinistra cerca di mettere il dito nella piaga partendo da lontano: "Era dicembre 2023 e la giunta varava la nuova organizzazione del Comune di Ancona. Il tutto senza neanche coinvolgere per niente il Consiglio comunale, anche solo come informativa – commentano all’unisono i gruppi di minoranza – Nonostante già all’epoca ci fossero state osservazioni, anche da parte dei sindacati, su una riorganizzazione che prevedeva aree completamente disomogenee tra loro e sulla funzionalità delle stesse con il rischio di tenuta e di sfaldamento, il sindaco aveva tirato dritto con le sue scelte.