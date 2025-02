Casertanews.it - Ladri rubano un'auto nella piazza del tribunale

Leggi su Casertanews.it

Ennesimo furto d’ad Aversa.notte fra l’11 e il 12 febbraio banditi hanno portato via una vettura in sosta inTrieste e Trento, a due passi dal.Nonostante la presenza di telecamere di sorveglianza in zona, i malviventi hanno agito indisturbati, riuscendo a portare.