L’abbraccio dell’inverno

Il freddo punge la pelle,ma sveglia i pensieri.C’è qualcosa di puro nell’aria d’inverno,qualcosa che sgrana i colori,che fa respirare il mondo a pieni polmoni.L’inverno ha un silenzio diverso dagli altri giorni,un silenzio che non è vuoto,ma denso di attesa,come se la terra trattenesse il respiroprima di sbocciare di nuovo.Gli alberi spogli non sono vuoti,stanno solo aspettando.Aspettano il tempo giusto,quello che porta nuova linfa,quello che trasforma il gelo in fioritura.Le giornate si accorciano,il sole sembra avere meno forza,ma nel suo pallore c’è una dolcezza particolare,una luce che non brucia,che accarezza le cose con delicatezza,come le mani di un vecchio saggio.Camminando nella nebbia,tra il respiro che si fa visibile,ci si può sentire soli,eppure mai davvero abbandonati.