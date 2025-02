Oasport.it - La WTA conferma la sospensione di Stefano Vukov, ex coach di Elena Rybakina

Ci sono novità su, exdie accusato di aver violato il Codice di Condotta del massimo circuito internazionale del tennis femminile. “Per proteggere la segretezza e i dati dell’indagine e dei suoi risultati, non saranno comunicati ulteriori dettagli“, ha fatto sapere la WTA, come viene riportato dalla BBC, in cui sila violazione.Allo stato attuale delle cose, non si conoscono nemmeno la durata dellae l’esatta motivazione alla base dell’accusa verso, che potrà comunque appellarsi contro questa decisione. The WTA has concluded its investigation intoand has announced that his suspension “remains in place”.WTA’s statement below: pic.twitter.com/cjB2nexP52— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 11, 2025Il tecnico ha allenatodal 2019 fino al termine della scorsa estate quando il rapporto tra i due è terminato in maniera piuttosto brusca, con la kazaka ritirata per problemi alla schiena, secondo la versione ufficiale.