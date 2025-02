Ilgiorno.it - La truffa del falso Crosetto. Le denunce salgono a sei

Anche Marco Tronchetti Provera presenterà denuncia, tra gli imprenditori che avrebbero subito tentativi di raggiro dal gruppo ditori che spendevano il nome del ministro della Difesa Guidoper chiedere soldi per fantomatici riscatti per "aiutare il Paese" a liberare giornalisti rapiti in Medio Oriente. Ci sarebbero già state, infatti, interlocuzioni tra gli investigatori e lo staff di Tronchetti in vista del deposito della querela sul tentativo di, che l’imprenditore ha sventato. Anche lui, da quanto si è appreso, avrebbe ricevuto una telefonata con la voce camuffata del finto ministro, come era accaduto a Massimo Moratti, l’unica vittima dellaaccertata per ora e che ha versato poco meno di un milione di euro, come risulta dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e del pm di Milano Giovanni Tarzia della Procura guidata da Marcello Viola.