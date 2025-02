La truffa da 100mila euro col finto numero dei Carabinieri | Deve spostare i soldi su un altro conto

Leggi su Open.online

Dall’altra parte del telefono c’è un funzionario di banca, o perlomeno presunto tale: «Abbiamo registrato operazioni sospette sul suo». Si presenta come un addetto all’assistenza clienti e invita l’interlocutore ad attendere la chiamata dei. Ecco che il cellulare squilla puntuale, è ildel Pronto Intervento 112 del Comando provinciale deidi Sondrio. O per lo meno così si presenta, e ilsullo schermo dà le rassicurazioni del caso. Il militare chiede all’interlocutore informazioni personali e il via libera al trasferimento di somme di denaro non di pocosu un“più sicuro”. Peccato che di quei– nel caso di un cittadino valtellinese si parla di oltre– si perde completamente traccia. E che quel carabiniere non è in realtà un carabiniere.