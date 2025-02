Cityrumors.it - La tragica morte del famoso dj: vittima di una truffa?

Leggi su Cityrumors.it

Era il direttore di Virgin Radio, si chiamava Akex Benedetti ed era molto, si è gettato dal terrazzo del suo ufficio in pieno centro a MilanoUna more assurda. E’ andato in ufficio come sempre e poi ad un certo punto Alex Benedetti, 53 anni, direttore di Virgin Radio (gruppo RadioMediaset) si è gettato dal terrazzo del suo ufficio. Un rumore sordo e nel silenzio. Unaatroce, forse programmata in un momento di grande sofferenza e preoccupazione, secondo le persone che gli erano più vicine.Ladeldj:di una? (Screenshot Cityrumors.it)Secondo quanto si è appreso ilconduttore radiofonico si sarebbe gettato nel vuoto del suo ufficio dal settimo piano del palazzo di via Turati che ospita le radio Mediaset. Un evento che ha sconvolto tutti, a Mediaset ma anche nel mondo della musica, nel primo giorno del Festival di Sanremo, dove Alex era noto.