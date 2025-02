Ilfattoquotidiano.it - La Toscana approva la legge sul fine vita: la libertà di scelta fa un altro passo avanti

Ladialladellaha fatto un. Dopo il no del Veneto, del Piemonte e della Lombardia, la Regionehato ladell’Associazione Luca Coscioni “Liberi subito” sull’aiuto alla morte volontaria. Il cosiddetto “suicidio assistito” è già depenalizzato in Italia da sei anni, per decisione della Corte costituzionale sul mio processo per l’aiuto fornito, come azione di disobbedienza civile, a Dj Fabo.Durante il dibattito, i partiti che si opponevano allaininvocavano la necessità di una “nazionale”. Peccato che gli stessi partiti – in minoranza in, ma in maggioranza nel Parlamento nazionale – a Roma, in Parlamento si oppongono alla discussione di unanazionale, richiesta invano da sei anni da parte della Corte costituzionale.