Quotidiano.net - La top 3 di Sanremo 2025 su TikTok: Tony Effe, Olly e Fedez

Roma, 12 febbraio– #è l'hashtag ufficiale creato ad hoc per questa edizione del Festival, il quale fa già numeri record sui social. Dopo solo la prima serata, sono oltre 22mila i video condivisi sue non sembra abbiano intenzione di fermarsi. Il debutto ha infatti visto una total audience di ben 400mila spettatori e si prevedono cifre altrettanto stellari nei prossimi giorni. Scalettadi stasera: orari di uscita di cantanti e ospiti nella seconda serata Non a caso, il Festival è stato definito come ‘perfettamente spalmabile’ dalla stessa Arcadia, una delle maggiori società specializzate in analisi dei media, grazie alla sua capacità di diffondersi efficacemente attraverso media diversi, quali televisione, streaming video, social (che ha fatto diun vero e proprio must!).