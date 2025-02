Sport.quotidiano.net - La Ternana risponde sul campo. Ignazio Abate: "Il gruppo è sacro"

"Il". Lo ribadiscein questa fase di campionato che può rivelarsi decisiva. La squadra, reduce dall’incredibile vicenda della scorsa settimana in cui aveva fatto blocco contro l’esonero del tecnico, nella sfida con l’Arezzo gli ha regalato una prestazione intelligente, concreta e rabbiosa al punto giusto. "In molti ci aspettavano al varco – spiega– pensando potessimo cadere. Ma si respirava grande energia e avevo belle sensazioni. Prima della partita ho cercato di togliere pressione ai ragazzi perché non dovevano mostrare niente a me e alla piazza. Abbiamo avuto pazienza, poi è uscita fuori la qualità. E’ una vittoria che vale 6 punti". Tre gol d’autore per assist e realizzazione, ma anche con manovra iniziata dalle retrovie, vedi il credo voluto dal Mister: "Per partire dal basso devi avere sincronismi e pulizia tecnica che vengono acquisiti sempre di più.