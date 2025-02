Ilrestodelcarlino.it - La tassa sullo zucchero: "Il Governo ci ripensi"

Preoccupa la Sugar Tax, la nuova imposta la cui entrata in vigore è prevista fra quattro mesi e che aumenta del 28% medio la fiscalità su un litro di bibite quali chinotto, cedrata, gassosa, aranciate, cola, aperitivi analcolici, etc – sia nella versione conche nelle altre – è prevista in vigore tra meno di quattro mesi. Per evitare ulteriori incertezze, in un momento caratterizzato da costi energetici alle stelle, aumenti di materie prime, possibili dazi, ilsi era impegnato ad intervenire ad inizio 2025 su questa nuova imposta, come chiarito in un ordine del giorno accolto durante la Manovra 2025. Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia, attende proprio in questi giorni la decisione delsugli emendamenti presentati da Forza Italia e Lega per uno slittamento dell’entrata in vigore della Sugar Tax.