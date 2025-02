La storia di Luigina Brustolin, che è morta a 60 anni ma ne ha vissuti solo 27

Leggi su Open.online

venerdì 7 febbraio. Per le complicazioni di una polmonite. Aveva 60. Ma in realtà dine hasoltanto 27. Perché per 33 primavere è rimasta imprigionata nel suo corpo. In coma irreversibile dopo un incidente stradale il 23 maggio del 1992. Con lei in auto c’era la figlia di due, deceduta dopo 35 giorni in ospedale. Lei invece è rimasta sospesa tra la vita e la morte a causa di un grave trauma cranico. Dopo il ricovero in ospedale per 17l’aveva accudita la madre Maria. Poi, dopo la morte di quest’ultima, era finita al centro servizi opere pie di Onigo e, il primo febbraio (giorno del suo compleanno) al San Camillo di Treviso. Dove è spirata.Vivere è respirare?«Anche la sera prima che morisse le ho detto: cavoli,, sei qui che stai male eppure sei così bella, non hai una ruga», dice la sorella Mara al Corriere della Sera.