La stazione di Legnano ha bisogno urgente di lavori | Ecco gli interventi da cui partire

– È uno dei nodi principali da sciogliere nelladel futuro, una delle zone nevralgiche con numerosi problemi ancora da risolvere, strutturali e di ordine pubblico, sottolineati anche in occasione della presentazione dell’ultimo bilancio della polizia locale. Secondo l’amministrazione comunale, il disegno dell’area dellaferroviaria, cui Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e l’amministrazione comunale stanno lavorando insieme da anni, sta ora cominciando a prendere forma attraverso una serie dinon ancora risolutivi, ma capaci di aprire la strada ai progetti di maggiore spessore che hanno tempi più lunghi: vale a dire il terzo binario e il recupero dell’area ex Palazzo Uffici Franco Tosi. Quali sono questi? L’abbattimento delle barriere architettoniche alladi, problema sentito e oggetto di numerose segnalazioni; il ripristino, entro febbraio, delle porte della sala d’attesa, danneggiate da un atto vandalico al quale non è stato posto rimedio a due mesi di distanza; un controllo più stringente che possa tutelare l’ordine pubblico.