La stangata della Francia sui voli | tassa di solidarietà quasi triplicata L’ira delle compagnie aeree

Leggi su Open.online

A partire dal mese di marzo, iche partono dalladiventeranno un po’ più costosi. Il governo di François Bayrou ha deciso di raddoppiare la «di» sui biglietti aerei. Formalmente il contributo si applica alle, ma nella pratica si tradurrà in un aumento del costo dei biglietti a carico dei passeggeri. La misura in questione, che fa partecontestata legge di bilancio 2025, approvata dal Parlamento francese senza votazione, è conosciuta anche come «Chirac», dal nome dell’ex presidente francese che la introdusse per la prima volta nel 2006. Si tratta di un’imposta che serve a finanziare diversi programmi di aiuto internazionali e che ora il governo di Parigi ha deciso di raddoppiare, con l’obiettivo di incassare un miliardo di euro all’anno e contribuire a ridurre il deficit.