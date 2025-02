Lanazione.it - La Spezia protagonista alla Bit di Milano. Peracchini: “Da vivere 365 giorni l’anno”

La, 12 febbraio 2025 - Il turismo guarda al futuro puntando su innovazione, autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore. È quanto emerso dconferenza stampa della Regione LiguriaBit – Borsa Internazionale del Turismo, in corso afino a domanifiera di Rho, dove Laha avuto un ruolo di primo piano all'interno dello stand ligure. All’incontro hanno partecipato oltre 25 giornalisti, tra cui inviati di agenzie di stampa come Ansa, AskNews e Italpress, magazine di settore come Travel Quotidiano, mensili come Qui Touring - Touring Club Italiano e Focus, oltre a numerosi blogger. Il sindaco dellaPierluigidichiara: “La partecipazione dellaBIT diall’interno dello stand della Regione Liguria ha portato a una grande copertura mediatica per il territorio con la presenza di numerosi giornalisti di testate nazionali e di settore, rafforzando la visibilità del nostro territorio e il suo posizionamento tra le mete di riferimento a livello internazionale.