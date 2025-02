Lanazione.it - La spada è dei giovani. Bene nella sfida regionale

Da un lato una medaglia colta in una competizione che ha vistorsi oltre cento atleti provenienti da ogni parte della Toscana. Dall’altra, il rapporto con l’Accademia Nazionale di Scherma, nato nel 2022, che si rafforza: anche quest’anno i nuovi maestri sosterranno gli esami a Prato. Momento insomma più che positivo per la Scherma Prato. A livello agonistico, il club ha conquistato il terzo gradino del podiomaschile nel corso della seconda prova di qualificazioneandata in archivio a Firenze: merito di Alessandro Vianelli, capace di agguantare il bronzo (con il compagno di squadra Alex Weng piazzatosi diciannovesimo). "Siamo soddisfatti, anche perché i piùstanno crescendo ed i risultati ci dicono che siamo fra le prime quattro società toscane – ha commentato Faustino Colombo, dirigente del club – continueremo a lavorare per crescere ulteriormente in chiave nazionale.