La situazione dell’infermeria Soleri stagione finita Nagy verso il rientro

giàper l’attaccante aquilotto Edoardo. Il bomber romano sarà sottoposto domani a un intervento chirurgico in Finlandia, all’Hospital Pihlajalinna di Turku, ad opera del professor Lasse Lempainen. Un’operazione che si è resa necessaria a seguito di una grave tendinosi con lesione parziale del tendine d’Achille, che non gli ha più permesso di scendere in campo nelle ultime gare. Inutili i tentativi conservativi, si è quindi optato per questa drastica decisione, in modo da riaverepronto per la prossima. Una brutta tegola per mister D’Angelo, anche se messa in conto: non a caso la società ha acquistato Lapadula. Da valutare, poi, le condizioni di Elia, uscito anzitempo domenica scorsa. Il giocatore è alle prese con una serie di esami diagnostici, nei prossimi se ne saprà di più.