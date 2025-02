Sport.quotidiano.net - La Sir Perugia vuol tenersi stretta la vetta . Solé: "Lavoriamo tanto per migliorare"

La Sirva all’attacco. Con la vittoria da tre punti di domenica, con percentuali altissime in attacco in tutti e tre i set, la squadra manda un segnale chiaro: è intenzionata a consolidare la. “Penso che siamo un po’ tornati ai numeri a cui eravamo stati abituati sicuramente l’anno scorso e gran parte di questo anno – spiega Sebastian Solè, nel corso dell’appuntamento televisivo settimanale con Lunedì Volley – Poi ci siamo trovati in un periodo non bellissimo, con la partita della Coppa Italia e le sconfitte con Trento e Civitanova. Ora stiamo lavorando per far risalire queste percentuali in attacco che ovviamente sono uno dei fattori che, se sie vincere, devono andare per forza bene. In queste ultime settimane il coach si è messo a disposizione per lavorarcie il risultato di domenica è il frutto del nostro lavoro“.