Ilrestodelcarlino.it - "La sete nel bosco", il documentario di Vecchioli nelle scuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il"Lanel" di Carlo- presentato a novembre scorso all’auditorium della Biblioteca Mozzi-Borgetti in collaborazione con il Comune di Macerata, il Museo civico di Storia Naturale, l’Associazione Amici del Museo di storia naturale e Macerata Musei – entreràe nei Cea. "È da qualche anno che – spiega il medico e zoologo(foto) – vengo invitato a raccontare a studenti e docenti, i miei documentari realizzati all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con l’utilizzo delle foto trappole e noto grande interesse e curiosità". Da dove e quando partirà questo tour divulgativo e didattico? "Per questo mese inizierà domani al Cea di Fiastra, il 20 si andrà a San Ginesio, per poi tornare a Fiastra il 25 e terminare il 28 all’istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata.