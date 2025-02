Feedpress.me - La seconda serata di Sanremo comincia coi Giovani: domani finale tra Wyse e Settembre. Il superospite Damiano David celebra Dalla. Arrivano Bianca e Malgioglio

Leggi su Feedpress.me

L’Ariston accoglie Carlo Conti col coro: «Sei bellissimo» sulle note della hit di Gianna Nannini. E il conduttore, che dà conto degli ottimi ascolti di ieri («Grazie dell’affetto che ci avete dimostrato ieri sera, eravate 12 milioni, forse qualcosa in più, grazie»), sorride e chiede: «Ci vedete bene?».così lanumero due di2025, quella in cui i Big in gara saranno.