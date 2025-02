Superguidatv.it - La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2025 – mercoledì 12 febbraio: cantanti, ospiti, orario e ordine di uscita

Dopo il grandissimo successo di ascoltiprima puntata, la 75esima edizione del Festival dientra nel vivo con la. Questa sera,12, ascolteremo 15in gara. Scopriamo la, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e glidel 12, elencodiCarlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica sono i conduttoridel Festival ditrasmessa dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston diin primasu Rai1. Sul palcoscenico i 15 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati dalla giuria radio e dal televoto.A finesarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, ossia le 5più votate.