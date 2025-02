Secoloditalia.it - La Russia ironizza sulla Ue “che mangia vermi”. “Sono alla fame dopo averci messo l’embargo…”

La provocazione è pesante, e sarebbe anche divertente se non ci fosse una guerra in mezzo e se lanon fosse in ginocchio dal punto di vista economico sia per le sanzioni che per lo sforzo bellico stesso. Intanto, però, la DumaUe che “mangerebbe insetti e farina di” a causa dell’effetto boomerang dell’embargo.Laattacca la Ue sul cibo con gli insetti“La legge che nell’Unione europea ora consente l’uso di polvere didella farina negli alimenti è il risultato delle sanzioni occidentali” è l’affermazione del Presidente della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram, citato dall’agenzia Tass. “È entrato in vigore un nuovo regolamento Ue che consente l’uso di polvere didella farina nell’industria alimentare.