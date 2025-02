Lettera43.it - La Russia dice no allo scambio di territori con l’Ucraina: «Non ne abbiamo mai discusso»

Leggi su Lettera43.it

Mosca ha escluso categoricamente qualsiasi possibilità diale con Kyiv, una proposta ventilata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Guardian come possibile base per i negoziati. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che «questo è impossibile. Lanon ha maie non discuterà mai di scambiare il suoo», riferendosi alla regione di Kursk, dove sono presenti unità militari ucraine. Peskov ha aggiunto che le forze di Kiev presenti in quell’area «saranno espulse da questoo, saranno distrutte».Steve Witkoff (Getty).La possibile liberazione da parte degli Usa di un cittadino russo e l’incontro Putin-WitkoffIl Cremlino ha inoltre evitato di confermare o smentire un presunto incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, presente a Mosca per il ritorno in patria del cittadino statunitense Mark Fogel.