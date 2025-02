Formiche.net - La Russia annega nel deficit. Il conto della guerra per Putin

Adesso sì che le cose si stanno mettendo male. La sorpresa, per carità, non ci sarebbe nemmeno visto che le condizioni dell’economia russa, quelle reali almeno, sono note a tutti. Quando però è lo stesso governoFederazione a raccontare la storia, allora qualche domanda bisogna farsela. Nel solo mese di gennaio, secondo il ministero delle Finanze russo, ildell’ex U è aumentato del 74% rispetto allo stesso mese del 2024, raggiungendo i 4,4 trilioni di rubli, poco meno di 50 miliardi di dollari. Si tratta, per stessa ammissione del governo, di una quota pari all’intero disavanzo previsto dal Cremlino per il 2025: in altre parole, nel primo mese dell’anno Mosca ha già esaurito il budget diper il 2025.Come si spiega? Semplice, il punto è la spesa militare per lacontro l’Ucraina.