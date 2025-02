La Ruota del Tempo | trailer della terza stagione in arrivo su Prime Video

Leggi su Cinefilos.it

Ladelinsuha rilasciato un entusiasmante nuovode Ladel, che debutterà globalmente il 13 marzo 2025. Ladelè basata sull’omonima e amata serie di libri fantasy di Robert Jordan, ed è co-prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.Ilricco di azione mette in evidenza un dramma a tinte forti e offre uno sguardo sul mondo in cambiamento, dove la potente Aes Sedai, Moiraine Damodred (Rosamund Pike), è tormentata dalle sue visioni del futuro, e Rand al’Thor (Josha Stradowski) lotta per assolvere al suo destino come Drago Rinato. Sceglierà la Luce o lascerà che le Tenebre lo consumino?La tramaLa tramasi basa principalmente sul quarto libroserie di Jordan, “L’ascesa dell’ombra” (“The Shadow Rising”), che è uno dei preferiti dai fan, e condurrà gli spettatori in molte nuove regioni e città attraverso il continente immaginario delle Terre Occidentali, che include i vasti desertiTriplice Terra, la pericolosa e affascinante città portuale di Tanchico, e la proibita e nebbiosa città antica di Rhuidean, dove Rand e Moiraine verranno a conoscenza di rivelazioni che cambieranno la loro vita.