La Ruota del Tempo S3 | Una guerra incombe nel trailer ufficiale

Ildella Stagione 3 della serie tv Ladelè finalmente disponibile.Dopo il teaser rilasciato all’inizio del mese dicembre, Prime Video quest’oggi ha finalmente rilasciato ildella terza stagione di Ladel(The Wheel of Time) con tanto di sequenze inedite. Il video in questione offre uno sguardo allachenelle terre di Westlands, ma anche un breve cenno all’attrice Shohreh Aghdashloo nei panni di Elaida do Avriny a’Roihan, un potente membro delle Aes Sedai.La terza stagione di Ladelè basata su The Shadow Rising, il quarto libro della serie di romanzi best-seller di Robert Jordan, ed arriverà sugli schermi di Prime Video dal 13 marzo.LadelS3Ladel(The Wheel of Time) Note di ProduzioneL’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins.