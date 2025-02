Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione dei club in mostra: "Niente nostalgia, ricominciamo"

A volte i sogni diventano realtà. Come quelli di un bambino affascinato dai locali da ballo, e incantato nel vedere come il dj riusciva a far scatenare la gente in pista. Quel bambino è diventato Nicolhouse. E’ un dj, naturalmente, ma anche un grafico, e soprattutto è diventato un grande esperto di quel mondo che tanto ama. Tutto inizia con una pagina Facebook, che dà il via alla costruzione di un archivio digitale fatto di locali e, e poi di negozi di dischi, studi di registrazione, artisti e performer. Nasce così il progetto Disc Jockey Time, dedicato al movimentobing, che diventa una trasmissione radiofonica di successo (su Radio Serena). Nicolò Antonini (questo il suo vero nome) intervista decine di imprenditori, dj, barman, performer, art director e producer. E’ un modo per conservare la memoria di un’epoca importante per motivi non solo musicali.