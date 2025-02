La risposta del cantautore sulla possibilità di vincere Sanremo racconta tutta la sua autoironia

Iodonna.it - La risposta del cantautore sulla possibilità di vincere Sanremo racconta tutta la sua (auto)ironia

Leggi su Iodonna.it

«Voglioper andare all’Eurovision, ma solo perché ho un outfit come Achille Lauro» ha scherzato Brunori Sas in sala stampa a. (Immagini di Giorgiana Cristalli)iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo L’ironia di Brunori Sas: «? Punto a Eurovision per mostrare il nuovo outfit» iO Donna.