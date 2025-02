Ilgiorno.it - La riqualificazione di viale Brianza

Parte ladia Meda, che prevede la riduzione della carreggiata a una sola corsia a senso unico. Saranno così realizzati nuovi parcheggi. Nel dettaglio, posteggi a lisca di pesce nel tratto tra via Rho e via San Giorgio, tra via San Giorgio e via Zara posti auto paralleli alla carreggiata per contribuire a ridurre la velocità delle auto. Stessa soluzione anche tra via Zara e via Trieste. L’intervento non si limiterà al tratto di fronte alla ditta Moro, ma interesserà l’intero, a eccezione della porzione dove è stata realizzata la ciclabile durante l’amministrazione Caimi nell’estate 2016. La pista, situata sul lato Est ditra via Cialdini e via Rho, aveva sollevato diverse critiche fin dalla sua realizzazione a causa di diverse problematiche.