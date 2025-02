Sport.quotidiano.net - La Rinascita è ‘vigile’ sul mercato. Mirino puntato su un esterno

La boccata d’ossigeno di domenica scorsa è da respirare a pieni polmoni. Quella con Verona è stata una vittoria cruciale nel campionato di RivieraBanca. Con la squadra in condizioni fisiche precarie, le energie che vengono meno e qualche infortunio fastidioso, ecco che il foglio rosa con la Tezenis ha generato una situazione di classifica che vede Rimini ancora in testa assieme a Udine. La lotta continua e adesso il calendario favorisce Rbr perché, dopo la gara di sabato a Cividale, la squadra non avrà match di campionato per dieci giorni, visti i rinvii per gli impegni di Camara col Senegal. Le riflessioni si aprono davvero. A 12 giornate dal termine della regular season, i biancorossi sono primi e hanno lo scontro diretto favorevole con i friulani. Le premesse sono quelle di sempre. Nel finale di stagione la squadra di Dell’Agnello affronterà tutti i top team in trasferta e l’obiettivo di inizio anno è quello di una qualificazione ai playoff, ma adesso l’occasione è davvero ghiotta.