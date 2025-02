Liberoquotidiano.it - La retata che imbarazza il sindaco anti-FdI: ecco chi finisce in manette

«Papà, dove vai con quella pistola?». Basterebbe quest'intercettazione per descrivere come hanno vissuto gli abitdi Pomigliano d'Arco, paese del napoletano che un tempo era ricco e felice grazie alla Fiat e che oggi è dilaniato dalla guerra tra due fazioni rivali: i Cipolletta contro i Ferretti-Mascitelli. Clan agguerriti che si contendono col piombo e il sangue il controllo del racket, dell'usura e della droga. Ventisette arresti, compresi quattro minorenni, 54 indagati: sono i numeri dell'inchiesta che, per bocca dello stesso procuratore partenopeo, Nicola Gratteri, è uno schiaffo aldella città, il socialista Lello Russo, che tempo fa aveva minimizzato la presenza delle cosche sul territorio polemizzando addirittura con la presidente della commissione parlamentaremafia, Chiara Colosimo, che gli consigliava invece «maggiore prudenza».