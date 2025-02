Thesocialpost.it - La proposta di legge per vietare i vaccini a mRNA (quello del Covid compreso). Terremoto negli Usa

Sta facendo molto discutere unadiche punta adel. L'iniziativa parte dallo Stato del Montana,Stati Uniti, dove si è discusso un disegno dialla Camera per bandire i(RNA messaggero). Se ladovesse andare in porto, il Montana diventerebbe il primo Stato ai preparati basti sulla tecnologia venuta alla ribalta durante la pandemia di. Secondo il deputato repubblicano Greg Kmetz, che assieme ad altri colleghi ha proposto il bando alla Camera dello stato americano, inon sarebbero sicuri, inoltre, si sottolinea, non si conoscono appieno gli effetti a lungo termine.