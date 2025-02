La produzione industriale crolla a dicembre - 71% 23esimo mese di fila in negativo

Ilfattoquotidiano.it - La produzione industriale crolla a dicembre (- 7,1%), 23esimo mese di fila in negativo

L’industria italiana ha chiuso un pessimo 2024 con un dato ancora peggiore, inanellando ala 23esima flessione mensile dellaconsecutiva. Nell’ultimodell’anno il calo è stato del 3,1% rispetto a novembre e di ben il 7,1%. L’intero anno si chiude così con una caduta del 3,5% sul 2023, comunica l’Istat, spiegando che la dinamica tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per tutti i mesi dell’anno, con cali congiunturali in tutti i trimestri.Inviene giù tutto. Le flessioni più marcate sono quelle dei mezzi di trasporto (- 23,6%, ancora affossati dall’auto), tessile e abbigliamento (- 18,3% su2023) e la meccanica (- 9,3%). Arretramenti consistenti pure per la farmaceutica (- 8,4%) e la chimica (- 8,3%). Tengono gli alimentari e l’elettronica, entrambi con un meno 0,8%.