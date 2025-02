Iodonna.it - La principessa fa sul serio: niente più focus sugli abiti, a costo di ridurre il guardaroba e indossare di nuovo vestiti visti solo pochi giorni fa

Sempre più attenzione alle cause sociali, sempre maggior impegno verso chi soffre o ha sbagliato. Kate Middleton è entrata nel cuore di una realtà spesso dimenticata: il carcere femminile. Laè tornata in pubblico per una visita alla prigione HMP Styal, nel Cheshire. Un incontro, condiviso su Instagram, con detenute madri e i loro bambini. Un gesto di sensibilità che racconta molto del suo approccio. E poi c’è il dettaglio che ha fatto discutere: il look, lo stesso di appena un mese fa. Valorizzazione di un outfit o una dichiarazione di intenti? Kate Middleton: i royal look più belli guarda le foto La visita in carcere dellaKate Middleton ha varcato le porte della prigione per incontrare le donne che, pur dietro le sbarre, cercano di mantenere un legame con i propri figli.