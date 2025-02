Iodonna.it - La prima volta di due pattinatrici nella danza su ghiaccio. Ma le gare ufficiali per loro sono proibite

Le campionesse olimpiche Gabriella Papadakis e Madison Hubbell hanno fatto la storia del pattinaggio artistico esibendosi insieme al gala Art on Ice in Svizzera. L’esibizione è unamondiale a questo livello disu, dove le coppietradizionalmente miste in gara. Leggi anche › Rebecca Tarlazzi dice addio al pattinaggio: «Troppa pressione e attacchi di panico» Questo duetto innovativo mira a promuovere una maggiore inclusione nel pattinaggio artistico e ad aprire la strada alle coppie dello stesso sesso nelle competizioni. Papadakis e Hubbell sperano di abbattere gli stereotipi di genere e di incoraggiare un cambiamento nelle regole di questo sport.Laesibizione ha avuto luogo all’Hallenstadion Arena di Zurigo,di essere presentata in altre città svizzere.