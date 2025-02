Formiche.net - La presidenza Trump? Un nuovo inizio per il Medio Oriente. L’analisi di Tzogopoulos

“Considero laun’opportunità per l’Europa. È tempo che l’Ue sia autonoma su tutti i fronti. Le relazioni transatlantiche sono fondamentali per l’Unione, ma essa ha bisogno, in primo luogo, di proteggere i propri interessi”. Così a Formiche.net George, lecturer presso l’Istituto Europeo di Nizza Cife, fellow presso il Begin Sadat Center for Strategic Studies in Israele e presso la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy in Grecia, che partendo dalle conclusioni del Delphi Forum di ieri analizza lo stato delle cose nei settori di maggiore crisi, con un preciso cambio di paradigma alla Casa Bianca. “La cosa più importante è fermare la guerra in Ucraina a condizioni che siano nell’interesse dell’Ue”.Il sesto appuntamento del Delphi Forum incentrato sull’Europa sud-orientale che si è tenuto ieri a Washington si è concentrato su Ue, MO e Mediterraneo.