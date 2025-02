Quifinanza.it - La Popolare di Sondrio rigetta l’offerta BPER e va avanti da sola

Leggi su Quifinanza.it

Netta presa di posizione del Consiglio di Amministrazione della Bancadisulpubblica di scambio volontaria totalitaria annunciata daBanca. Il board, con l’astensione di Roberto Giay (che siede in CdA in rappresentanza di Unipol, di cui è uno dei principali manager), ha approvato un comunicato che ha ribadito chenon è stata in alcun modo sollecitata, né preventivamente discussa o concordata con la banca, oltre che dettagliare una serie di elementi di preoccupazione.Il nodo del prezzoNella sua disamina deldi, BPfa notare che il comunicato indica un corrispettivo unitario in ragione di un rapporto di scambio di 1,450 azioni ordinarie didi nuova emissione per ogni azione di BP. Alla luce degli andamenti dei corsi azionari nelle giornate immediatamente successive all’annuncio, il rapporto di scambio esprime uno sconto implicito che, rispetto al prezzo ufficiale in data 10 febbraio 2025, è pari a circa il 4%.