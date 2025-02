Anconatoday.it - La Polizia interviene per sedare una lite familiare, ma trova 80 grammi di hashish. Ragazzo denunciato per spaccio

Leggi su Anconatoday.it

SENIGALLIA – Nei giorni scorsi, una volante del Commissariato di Senigallia è intervenuta per aiutare il personale sanitario che si era recato in un’abitazione per prestare soccorso e calmare uncon difficoltà psichiatriche. Quest’ultimo aveva infatti avuto unacon il fratello.