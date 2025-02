Ilnapolista.it - La pm del caso Hermoso: «Rubiales e i suoi volevano costringerla a mentire, il suo potere assoluto e onnipotente»

Nella recente udienza presso il Tribunale nazionale spagnolo, il procuratore aggiunto Marta Durántez ha descritto il clima di coercizione e pressioni psicologiche cui sarebbe stata sottoposta la calciatrice del Barcellona Jennivittima di un episodio che ha fatto il giro del mondo: il bacio non consensuale ricevuto dall’ex presidente della Federazione calcistica spagnola, Luis. Secondo il pubblico ministero, il bacio dato daa Jennidopo la vittoria del Mondiale femminile 2023 rientra nel reato di violenza sessuale. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata anche sul presunto reato di coercizione, nel quale sarebbero coinvoltie tre ex dirigenti della Federazione: Jorge Vilda ex allenatore della squadra femminile; Albert Luque ex direttore della squadra maschile; e Rubén Rivera ex responsabile del marketing.