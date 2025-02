Ilfoglio.it - La più puzzolente caccia al tesoro di bitcoin della storia

Come per i soldi veri, anche per iè tutta questione di costi e benefici. Considerate il caso di James Howells, un signore gallese che dodici anni fa aveva buttato via un hard drive, salvo rendersi conto di un lieve errore: aveva conservato l’hard drive scassato e aveva gettato quello, identico, che conteneva le chiavi di accesso a deidi valore all’epoca pari a mezzo milione di sterline, lo sbadato. Ha dunque chiesto all’autorità municipale di Newport di poter dragare la locale discarica per recuperare l’hard drive, sommerso intanto da un paio di metri di spazzatura, ma non ha ottenuto il permesso. Allora le ha provate tutte. Ha imbastito una task force di esperti per organizzare la spedizione anche a costo di rimetterci una decina di milioni; niente. Ha proposto di donare al comune cinquanta milioni; macché.